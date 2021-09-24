Головні новини Києва
Київ працює над забезпеченням покриття 4G у всьому місті
24 Вересня, 14:19 Новини
МОЗ відніс Київ в помаранчеву зону, але столиця залишається все ж у жовтій. Рубан назвав головну умову переходу
24 Вересня, 17:07 Новини
Фахівці почали оцінку збитків від пожежі всередині костелу святого Миколая — Ткаченко
24 Вересня, 17:00 Новини
Уроки астрономії просто неба. У столиці відкрили першу Шкільну обсерваторію
24 Вересня, 13:09 Новини
Телеканал Київ
Новий знімальний павільйон телеканалу «Київ» дозволяє одночасно знімати декілька різних програм
5 Серпня, 12:14 Новини
1 липня телеканал «Київ» розпочинає показ Marvel Anime
25 Червня, 16:53 Новини
Радіо Київ – 98 FM
На «Радіо Київ – 98 FM» вийшла нова програма «Плюс – мінус»
11 Травня, 11:32 Новини
«Поза Правилами»: 17 квітня на «Радіо Київ – 98 FM» стартує нова програма про сильних людей
13 Квітня, 16:45 Новини
«PRO:MUZ Наживо» збирає кошти для українських музикантів
2 Квітня, 14:10 Новини
«Київ FM» запустило програму української музики «Інкубатор»
29 Березня, 14:56 Новини